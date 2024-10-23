Cem Karaca filmi artık özgür
Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı film, izleyicilere yeniden buluşma şansı yakaladı
Gösterime girdiği günlerde tedbir kararıyla gösterimi durdurulan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" adlı filmin izleyicilerle yeniden buluşmasının yolu açıldı.
Mahkeme; kararın “yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği” gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı.
"Cem Karaca’nın Gözyaşları", sinemalarda gösterimde olduğu dönemde 75.518kişi tarafından izlenmişti.
Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından alınan üst mahkeme kararıyla haklı bulunan ve yeniden gösterime girmesi onaylanan film, vizyonda tekrar yer almak yerine dijital platformda izleyicileriyle buluşacak. Yapımcıların aldığı bu kararla, filmin daha fazla beklemeden daha geniş kitlelere ulaşması ve erişilebilir olması hedefleniyor.
İsmail Hacıoğlu’nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz “Cem Karaca’nın Gözyaşları”nda, Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca’yı, Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca’yı canlandırıyor. Filmde ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran gibi önemli isimler de yer alıyor.
Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği film, Cem Karaca’nın yaşamı, müziği ve mücadelesini konu alıyor. “Cem Karaca’nın Gözyaşları” 24 Ekim’den itibaren Amazon Prime’da.