Cem Karaca filmi artık özgür

Gösterime girdiği günlerde tedbir kararıyla gösterimi durdurulan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" adlı filmin izleyicilerle yeniden buluşmasının yolu açıldı.

"Cem Karaca’nın Gözyaşları", sinemalarda gösterimde olduğu dönemde 75.518kişi tarafından izlenmişti.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından alınan üst mahkeme kararıyla haklı bulunan ve yeniden gösterime girmesi onaylanan film, vizyonda tekrar yer almak yerine dijital platformda izleyicileriyle buluşacak. Yapımcıların aldığı bu kararla, filmin daha fazla beklemeden daha geniş kitlelere ulaşması ve erişilebilir olması hedefleniyor.