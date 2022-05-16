Cem İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Cem isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

CEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cem isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için doğru yerdesiniz.

CEM İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Güzel.

Güçlü sel.

Hükümdar, şah

İran mitolojisinde şarabı bulan.

Toparlanma, bir araya gelme, topluluk, cemaat, hepsi.

Süleyman Peygamberin (as) lakabı.

Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet.

CEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Cem ismi Kur'an-ı Kerim'de (Bakara 29. ve 38. ayetler) geçmektedir; ancak Cem ismini koymak caizdir.

CEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cem ismini kullanan 45.185 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cem ismini kullanan 15.335 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cem ismini kullanan 3.817 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cem ismini kullanan 4.299 kişi bulunmaktadır.

CEM ADININ ÖZELLİKLERİ

Cem adına sahip insanlar, iletişim konusunda başarılıdır. Renkli bir karakterleri vardır. Şartlara hızlıca uyum sağlarlar. Çalışkan ve ne istediğini bilen tavrı sayesinde istediği her şeyi kolayca elde edebilirler. Sosyal ortamlarda dikkat çekmeyi ve ilgiyi kendine toplamayı başarırlar.