Cem Gelinoğlu'ndan Antalya yorumu

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BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’nin çekimleri Antalya’da hız kesmeden devam ediyor. Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. ‘Tur Rehberi’, ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkan Ercüment’in komedi ve adrenalin dolu hikâyesini anlatıyor.

Filmden kamera arkası görüntüler de yayınlandı. Çekimler devam ederken duygularını aktaran Cem Gelinoğlu; "İnsanın ruh hali üzerinde şehirlerin etkileri büyük oluyor. Antalya’ya giden ve Antalya’da yapılan yolculuklar ‘umut dolu bir yere varma’ hissi veriyor" şeklinde konuştu. REKLAM Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun üstlendiği filmin kadrosunda; Alp Öyken, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Engin Türkoğlu, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Melisa Duru Ünal, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Papuççuoğlu yer alıyor.

'Ercüment', ölmeye yemin etmiş yaşlı bir tur ekibiyle hayatının en zor yolculuğuna çıkar. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?