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        Haberler Televizyon Cem Gelinoğlu, 'Güldür Güldür Show'a 'Tur Rehberi' olarak konuk oluyor

        Cem Gelinoğlu, 'Güldür Güldür Show'a konuk oluyor

        Cem Gelinoğlu, 'Güldür Güldür Show'a 'Tur Rehberi' olarak konuk oluyor. Gelinoğlu, bu kez 'Güldür Güldür Show' sahnesinde hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:18
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        'Güldür Güldür Show'a konuk oluyor
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        SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ cumartesi akşamı 390’ıncı bölümüyle ekrana geliyor. Kahkahanın yıllardır değişmeyen adresi Güldür Güldür Show’a Cem Gelinoğlu konuk oluyor. Filmleri ve karakterleriyle seyircilerin gönlünde taht kuran Gelinoğlu, bu kez 'Güldür Güldür Show' sahnesinde hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor.

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        'Güldür Güldür Show'da da bir tur rehberine hayat veren Cem Gelinoğlu, tura katılanları 5 günde 35 ülke gezdirmeyi hedefliyor. Kısıtlı zamanda birçok yeri görmeye çalışan ‘Koş-Tur’ ekibi seyircilere kahkaha dolu bir seyahat yaşatıyor.

        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #Cem Gelinoğlu

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