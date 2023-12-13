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        Haberler Magazin Cem Cücenoğlu evleniyor - Magazin haberleri

        Cem Cücenoğlu evleniyor

        Oyuncu Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:03
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          Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Cücenoğlu, zayıflamak için olduğu mide ameliyatı sonrasında verdiği kilolar nedeniyle görünümü açısından büyük bir değişim yaşadı.

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          Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, görünümünden sonra özel hayatını da değiştirmeye karar verdi.

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          Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etti.

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          Asude Karayavuz'un, Cem Cücenoğlu'nun teklifini kabul etmesiyle evlilik yolunda ilk adım atıldı.

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          Ata Demirer, Tilbe Saran ve Melek Baykal'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim, Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz'u tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.

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