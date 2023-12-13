Cem Cücenoğlu evleniyor
Oyuncu Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifi etti
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Cücenoğlu, zayıflamak için olduğu mide ameliyatı sonrasında verdiği kilolar nedeniyle görünümü açısından büyük bir değişim yaşadı.
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Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, görünümünden sonra özel hayatını da değiştirmeye karar verdi.
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Cem Cücenoğlu, mezzo-soprano sevgilisi Asude Karayavuz'a evlenme teklifi etti.
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Asude Karayavuz'un, Cem Cücenoğlu'nun teklifini kabul etmesiyle evlilik yolunda ilk adım atıldı.
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Ata Demirer, Tilbe Saran ve Melek Baykal'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim, Cem Cücenoğlu ile Asude Karayavuz'u tebrik ederek mutluluklarını paylaştı.