Öte yanden Boyner'in eşi Ümit Hanım, geçtiğimiz günlerde köpeği Fidel ile oyun oynarken talihsiz bir kaza geçirmişti. Kolu kırılan Boyner, Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: Köpeğim Fidel ile uçuş sonrası. Tüm değerli geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklık günler diliyorum.