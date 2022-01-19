NELER OLMUŞTU?

Öte yandan son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.