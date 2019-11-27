Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, 2013 yılında Cem Aydın ile dünyaevine girmişti. 6 yıldır evliliği süren çiftten kötü haber geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre; çift, boşanma kararı aldı. Çıkan haberlerin ardından Derin Mermerci, konuyla ilgili, "Evlilik ve aşk bitti ama aile birliğimiz baki. Cem çok güzel bir ev tuttu. Hatta birlikte eşya baktık" ifadelerini kullandı.