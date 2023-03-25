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Haberler Müzik Cem Adrian ile Mark Eliyahu: Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız - Magazin haberleri

Cem Adrian ile Mark Eliyahu: Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız

Şarkıcı Cem Adrian ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, depremden etkilenen insanların anısına şarkı yaptı

Giriş: 25.03.2023 - 10:35 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Adrian ile Mark Eliyahu: Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız - Magazin haberleri
AA

Cem Adrian, geliri depremden etkilenenler için kullanılacak özel şarkısı 'Hüküm'ü, Umuttan Çocuklar Derneği'nin YouTube hesabında yayınladı.

Şarkıcıların sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı parçaya hayranları tarafından teşekkür mesajları atıldı.

"İÇİMDEN GELEN HER ŞEYİ ÜZERİNE YAZDIM"

Cem Adrian, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, "İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark'a gönderip, içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk, bizi hep bağrına basan o insanlara... Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye... Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım; sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız... Sonsuza dek, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"ACI VE KEDER ÇOK BÜYÜK"

Mark Eliyahu ise yayınladığı mesajda acı ve kederin çok büyük olduğunu kaydederek, afetzedelerin yaşadıklarını kalbinin derinliklerinde hissettiğini belirtti.

Eliyahu, bir teselli olmak adına bu parçaya destek verdiğini aktararak, "Şarkının You Tube'daki izlenme ve diğer tüm mecralardaki dinlenme gelirlerinin tamamı sonsuza dek depremzedeler için kullanılacak" mesajını paylaştı.

Fotoğraflar:

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