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Haberler Müzik Cem Adrian'dan yeni albüm müjdesi - Magazin haberleri

Cem Adrian'dan yeni albüm

Cem Adrian, sözü, bestesi ve düzenlemesi kendisine ait olan, 'Perdenin Ardındakiler' ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısı 'Bu Gece Benimle Ölür Müsün'ü müzikseverlerle buluşturdu

Giriş: 03.02.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Adrian'dan yeni albüm müjdesi - Magazin haberleri
Cem Adrian'dan yeni albüm
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HABERTURK.COM

Cem Adrian, 'Bu Gece Benimle Ölür Müsün' adlı şarkısıyla birlikte aynı zamanda yeni albümü 'Tuz Kral'ın Yağmur Duası'ının da müjdesini verdi.

"GECİKTİRİLMEK İSTENEN BİR VEDA GİBİ"

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Bu albümü tüm kayıp çocuklara bir borç, kendim için bir görev, bitirilmez ise çok uzun bir masala haksızlık, o masalın tamamlanması gereken son eksik kalan parçası olarak görüyorum. Yaklaşık on yıldır bu albüm için yazıp, kenara attığım, üzerinde çalıştığım, defalarca silinip, baştan yazılan, asla toparlanamayan şarkılarla, sanki bile bile geciktirilmek istenen bir veda gibi... Erimekten korkmayan bir 'Tuz Kral'ın yağmura teslimi..." ifadelerini kullandı.

Albümden ilk şarkı olarak yayınlanacak ve bir 'Perdenin Ardındakiler' düeti olan 'Bu Gece Benimle Ölür Müsün'ü müzikseverlerle buluşturdu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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