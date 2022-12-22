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Cem Adrian'dan İş Sanat'ta unutulmaz konser

Giriş: 22.12.2022 - 04:44 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Adrian'dan İş Sanat'ta unutulmaz konser

Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla dinleyicilerle buluştu, 'Solmayan Şarkılar' albümünden şarkıları ilk kez sahnede seslendirdi.

Sıra dışı sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla dinleyicilerle buluştu.
2020 yılında çıkardığı Solmayan Şarkılar albümünden şarkıları ilk kez sahnede seslendiren Cem Adrian’a konserde Serkan Mesut Halili (Kanun), Enver Mete Aslan (Ud), Sercan Halili (İstanbul kemençesi), Volkan Ertem (Viyolonsel), Türker Çolak (perküsyon) eşlik etti.

Biletleri aylar önce tükenen konserde Duydum ki Unutmuşsun, Fikrimin İnce Gülü, Nasıl Geçti Habersiz gibi unutulmaz şarkıları seslendiren Cem Adrian’ı izleyiciler ayakta alkışladı.

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