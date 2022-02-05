HAFTANIN "EN ÇOK DİLE DOLANANI"

Bu hafta, "Bu şarkı yine nereden dilime dolandı benim?" diye sorguladığım ve sürekli kendimi dinlerken bulduğum parça Cem Adrian ile Mark Eliyahu'nun ortak çalışması "Kül"dü... "Kül", adeta beni kendi hapsine aldı diyebilirim! Sosyal medyada gezerken melodisiyle çekilen çok sayıda duygusal videolara rastlamamla birlikte bu şarkı resmen vazgeçilmezim oldu. Gerek derin sözleri gerekse melodisindeki yalınlık bana bir süre daha "Kül" ile ayrılamayacağımın sinyallerini veriyor! Deli dolu bir ritmin aksine, son derece duygusal bir şarkı olmasına rağmen nasıl bu kadar dilime dolandığına dair keşke tek bir fikrim olsaydı...