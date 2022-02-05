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Cem Adrian, 'Çember' ile kalbe dokundu!

Cem Adrian, "Yeni Türkü"nün kurucularından Selim Atakan'a ait olan "Çember"i yeniden yorumladı. Sadece piyano ve kendi vokallerini kullanarak şarkının temelini koruyan ünlü şarkıcı, "Çember"e eşsiz bir soluk getirmiş...

05.02.2022 - 07:15 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • 11 Mart'ta yayımlanacak "Yeni Türkü Zamansız" tribute albümünden şarkılar dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sözleri Murathan Mungan'a, bestesi "Yeni Türkü"nün kurucularından Selim Atakan'a ait olan "Çember", Cem Adrian'ın eşsiz yorumuyla yeniden hayat buldu. Bu kadar kült bir melodinin Adrian'ın o duru ses tonuyla buluşmasını çok sevdim diyebilirim.

  • Dün (4 Şubat Cuma günü) yayımlanan şarkıyı dinlediğimde kendi kendime, "Cem Adrian yine şaşırtmadı." diye düşündüm. Çünkü Adrian'ın, her yorumladığı parçayı duyduğumda sanki çocukken elimdeki son şekerimi düşürmüştüm gibi hüzne boğuluyorum.

  • Bu yüzden Cem Adrian'ın "Yeni Türkü"nün en sevdiğim şarkılarından biri olan "Çember"i böyle eşsiz seslendirmesi de "kalbime dokundu" diyebilirim. Sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla dinleyicilerin çoğuna da bu hissiyat geçmiş, birçok, "Sesin yine ruhuma işledi." yorumu gözüme ilişti...

  • Ayrıca sadece piyano ve kendi vokallerini kullanarak, şarkının temelini koruması da Adrian'ın "Yeni Türkü"ye olan saygısını gösteriyor. "Bu aslında çok cesurca." diyen ünlü şarkıcı, parçanın samimi bir versiyon olmasını istemiş. Ki bence de bunu fazlasıyla başarmış...

  • 'ARA BENİ LÜTFEN'E YENİ SOLUK

    Aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan da Kenan Doğulu'nun 'Ara Beni Lütfen' şarkısını yorumladı. Hera, adeta şarkıya yeni bir soluk getirmiş. Farklı tınılar, Doğulu'nun sevdiğim parçalarından biri olan 'Ara Beni Lütfen'i daha da kendine çekti diyebilirim. Ayrıca Hera'nın sesinin Demet Akalın'a olan benzerliğine de değinmeden edemeyeceğim...

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