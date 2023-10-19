Celladına aşık olmak! İşte Stockholm Sendromu belirtileri!

STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

Stockholm Sendromu, bir kişinin, kendisini rehin alan veya hapseden kişiye karşı olumlu duygular hissetmesi ve hatta ona sempati duyması durumudur. Bu sendrom, genellikle kaçış şansı olmayan ve uzun süreli bir tehdit altında olan kişilerde görülür.