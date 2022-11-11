Çelişkili ifadeler verdi! Baba katili!

İzmir'de, Himmet Geleç'in evinde başına sert bir cisimle vurularak ölü bulunmasının ardından Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalanıp, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kızı Meliha Geleç'in eşinden 20 yıl önce boşandığı ve o günden beri de babasıyla yaşadığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler verdiği belirtilen, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Babama bir şey yapmadım' diyen Geleç, tutuklandı
İzmir'de olay, 9 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Tire'nin kırsal Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Geleç (49), başka bir mahallede yaşayan akrabalarını ziyarete gitti.
BABASINI KONTROL ETMELERİNİ İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre durumdan şüphelenen akrabaları, Geleç'in kardeşi A.G.'yi telefonla arayıp, babasını kontrol etmelerini istedi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Babası Himmet Geleç'i evde yerde hareketsiz başından yaralanmış halde bulan A.G., durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Himmet Geleç'in (79) hayatını kaybettiği belirledi.
AYDIN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Himmet Geleç'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Meliha Geleç'i Aydın'ın İncirliova ilçesine kaçmak üzereyken yakalayıp, gözaltına aldı.
20 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ
20 yıl önce eşinden boşanıp, babasıyla yaşamaya başladığı öğrenilen Meliha Geleç'in içine kapanık biri olduğu, kimseyle çok fazla görüşmediği ileri sürüldü.
"BABAMA BİR ŞEY YAPMADIM"
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meliha Geleç, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Babama bir şey yapmadım" dedi. Jandarma, savcılık ve çıkarıldığı mahkemede çelişkili ifadeler verdiği belirtilen Meliha Geleç, tutuklandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Çelişkili ifadeler verdi! Baba katili! - Güncel haberler/celiskili-ifadeler-verdi-baba-katili-3537697
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!