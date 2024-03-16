Celine Dion: Hayatımın en zor deneyimlerinden biriydi

"NORMAL BİR HAYAT YAŞAMAYA KARARLIYIM"

"Birçoğunuzun bildiği gibi 2022 sonbaharında bana 'Katı Kişi Sendromu' (SPS) teşhisi konuldu. Bu 'Otoimmün' bozukluğun üstesinden gelmeye çalışmak hayatımın en zor deneyimlerinden biri oldu ancak bir gün sahneye geri dönmeye ve mümkün olduğunca normal bir hayat yaşamaya kararlıyım. Ailemden, ekibimden ve hepinizden gelen sevgi ve destek için derinden minnettarım."

Celine Dion sözlerini şöyle tamamladı: Dünya çapında SPS'den etkilenen herkese cesaretimi ve desteğimi göndermek istiyorum. Bunu yapabileceğini bilmeni istiyorum! Yapabiliriz!