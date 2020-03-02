Geçtiğimiz günlerde Suriye İdlib'de 34 askerimizin şehit olmasının ardından ünlü isimler, sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdiler. Oyuncu Celil Celil Nalçakan da Twitter hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımda bulundu. Nalçakan, "Yorganımın altında sıcak sıcak uyumaya utanıyorum" diyerek şu notu düştü:

Çok utanıyorum. Kız kardeşim geldi, sevinmeye utanıyorum. 2 gündür aynı tişörtleyim değiştirmeye utanıyorum. Yorganımın altında sıcak sıcak uyumaya utanıyorum. Kardeşlerim toprağın altındayken, nefes almaya utanıyorum.

"HATA DA BENİM, SUÇ DA! HOŞÇAKAL CANIMIN İÇİ..."