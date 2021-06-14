EURO 2020'de D Grubu'nun 2'nci maçında Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İskoçya, turnuvaya kötü bir başlangıç yaparken Çekya da gruptaki ilk maçlar sonrası liderlik koltuğuna oturdu.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42'nci ve 52'nci dakikada Patrik Schick kaydetti. Grubun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlamıştı.

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