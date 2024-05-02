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        Haberler Dış Yazar Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmanın Cezası 2024- Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmanın Cezası Nedir?

        Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmanın Cezası 2024- Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmanın Cezası Nedir?

        Sürücülerin araçları birçok farklı sebepten çekme belgeli olabilir. Çekme belgeli araçların trafiğe çıkması kesinlikle yasaktır ve cezai yaptırıma tabidir. Bu yazımızda çekme belgeli araçlar hakkında bilinmesi gerekenlerden ve çekme belgeli araçların trafiğe çıkması halinde 2024 yılında uygulanacak cezalardan bahsedeceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:45
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        Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmanın Cezası
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        Çeşitli sebeplerden kullanım dışı kalan araçlara çekme belgesi verilir. Sisteme çekme belgeli olarak işlenen araçlar trafikten men edilmiş anlamına gelir ve trafiğe çıkmaları halinde cezai yaptırım uygulanır. Bir araç kullanılamaz durumda kazalı ise, zorunlu trafik sigortası eksik ise veya muayene süresi izin verilen süre içerisinde yaptırılmamış ise çekme belgesi sisteme işlenerek trafikten men edilir. Çekme belgesi ile trafikten men edilen araçların tüm eksiklikleri giderilmeden tekrar trafiğe çıkmasına müsaade edilmez. Çekme belgeli olmasına rağmen trafiğe çıkan araçlarsa cezai işleme tabi tutulur. Aşağıda çekme belgeli araç nedir, 2024 yılında çekme belgeli araçla trafiğe çıkmanın cezası nedir gibi soruların cevaplarını arayacağız.

        Çekme Belgeli Araç

        Çekme belgesi kaza veya yıpranma sonucu trafiğe çıkamayacak hurdaya çıkan araçlar için alınması zorunlu bir belgedir. Bu belge ile araç trafikten düşürülür ve vergilerden muaf hale gelir. Çeşitli sebeplerden uzun bir süre kullanılmayacak araçların vergi yükünden kurtulmak amacıyla çekme belgesi alınarak araç trafikten düşürülür. Bu şekilde araç vergiler ve sigorta primlerinden muaf hale getirilebilir. Aracın zorunlu belgelerinin eksik olması ve izin verilen süre içinde bu belgelerin tamamlanmaması da aracın çekme belgesi ile trafikten men edilmesine sebep olabilir.

        Araç üzerindeki çekme belgesinin kaldırılması için bir dizi prosedür uygulanır. Öncelikle aracın hiç bir ödenmemiş cezası veya vergi borcu bulunmaması gerekir. Çekme belgesi kaldırılacak aracın muayenesinin yapılmış olması ve zorunlu trafik sigortasının da yaptırılmış olması gerekir.

        Çekme Belgeli Araçla Trafiğe Çıkmak

        Çekme belgeli araçla trafiğe çıkmanın cezası 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında 21/1 ve 21/5 numaralı kanun maddeleri çekme belgeli araçların trafiğe çıkması halinde uygulanacak cezai yaptırımları kapsarlar. 21/1 numaralı kanun maddesi tescil edilen araçların tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan karayoluna çıkarılması halinde uygulanacak cezaları düzenler. Bu kanunla tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan karayoluna çıkarılan araçların sürücülerine 2024 yılı itibariyle 6.439 TL idari para cezası kesilir. Bu ceza erken ödenmesi halinde yüzde 25 indirimle 4.429,75 TL olarak tahsil edilir. Aynı zamanda araç eksik veya geçersiz belgeler tamamlanıncaya kadar trafikten men edilir. Eksik veya geçersiz belgelerin niteliğine bağlı olarak, trafik kolluğunca düzenlenen belge ile araç karayolunda sürülmeden çekici veya kurtarıcı marifetiyle götürülebilir.

        Hurdaya çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi ile ilgili kanun ise 21/5 numaralı kanun maddesiyle düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında 2024 yılı itibariyle hurdaya çıkarılmış aracın karayolunda sürülmesi halinde araç sürücüsüne 12.977 TL idari para cezası uygulanır. Bu ceza erken ödenmesi halinde yüzde 25 indirimle 9.732,75 TL olarak tahsil edilir. Hurdaya çıkarılmış araçların karayollarında sürülmesi halinde araç trafikten men edilir ve ayrıca mülkü amir tarafından el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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