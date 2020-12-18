Çekici ihracatı Kasım'da gaza bastı

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Türkiye'den geçen ay 29 ülkeye 69 milyon 22 bin dolarlık çekici ihraç edildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından olan ve Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 artış gösteren çekici ihracatı, kasımda da yükselişini sürdürdü. Dış satım geçen ay, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 93 artış gösterdi.

Kasımda 29 ülkeye ihracat yapan sektör temsilcileri, en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye geçen ay yapılan ihracat, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 10 milyon 667 bin dolardan 20 milyon 127 bin dolara yükseldi. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 29'unu oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında İspanya yer aldı. Çekici üreticileri, bu ülkeye kasım ihracatını, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 142 artırarak 4 milyon 84 bin dolardan, 9 milyon 899 bin dolara taşıdı.

Kasım 2019'da 7 milyon 912 bin dolarlık çekici satılan İtalya'ya ise bu yılın aynı ayında dış satım yüzde 14 yükselişle 9 milyon 88 bin dolar oldu.

Fransa yüzde 157 artış ve 8 milyon 377 bin dolarla 4'üncü, Polonya yüzde 547 yükseliş ve 8 milyon 101 bin dolarla 5'inci, Çekya da yüzde 931 artış ve 4 milyon 162 bin dolarla 6'ncı olarak kayıtlara geçti.

Listenin 7'nci basamağında yer alan ve geçen yıl kasımda çekici ihracatının yapılmadığı Hollanda'ya bu senenin aynı ayında 1 milyon 666 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

Slovakya 1 milyon 524 bin dolarla 8'inci, Macaristan 1 milyon 403 bin dolarla 9'uncu, Romanya ise 1 milyon 204 bin dolarlık çekici ihracatıyla 10'uncu sırada bulunuyor.

Ocak-Kasım döneminde ise 62 ülkeye 555 milyon 292 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

Çekici üreticilerinin bu süreçte en fazla ihracat yaptığı Almanya'ya 140 milyon 310 bin dolarlık dış satım, sektörün toplam ihracatının yüzde 25'ini oluşturdu. 11 aylık süreçte ikinci sıradaki İspanya'ya 86 milyon 753 bin, üçüncü Fransa'ya da 79 milyon 469 bin dolarlık çekici gönderildi.