Cedi Osman'dan Hidayet Türkoğlu'na yanıt! "Milli formayı reddetmedim"

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Kariyerini NBA'de sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun "Sakat olmadığı halde milli takımda oynamak istemedi" açıklamasına cevap verdi.

Türkoğlu'nun bu sözlerini kabul etmediğini açıklayan Cedi Osman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Ben milli formayı reddetmedim, benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur" ifadelerini kullandı.

Son 10 yıl içerisinde en üst seviyede basketbol oynadığını belirten Osman, "Yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun sağlığımı da etkilemeye başladığını fark ettim. Federasyon yetkilileri ile bir araya gelerek dinlenmem gerektiğini belirttim. Onlarda konuya olumlu şekilde yaklaşarak onay verdiler" dedi.

NE OLMUŞTU?

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşma töreninin ardından Cedi Osman'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda ay-yıldızlı formayı giymeyecek olması hakkındaki soruyu, "Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormanız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir." şeklinde yanıtlamıştı.