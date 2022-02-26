Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte gündeme gelen ve dünden beri araştırılan Çeçenistan'ın nüfusu ve haritadaki yeri merak konusu oldu. Neredeyse yüzde 98 oranla Müslümanlardan oluşan Çeçenistan nüfusunun içinde azınlık olarak adlandırılan bir Hristiyan nüfus da bulunuyor. Kafkaslar'da bulunan Çeçenistan'ın yüz ölçümü, haritası, başkenti ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
ÇEÇENİSTAN NEREDE?
Kuzey Kafkasya'nın doğu kesiminde, kısmen Doğu Avrupa'da yer alan Çeçenistan, neredeyse her tarafı Rusya Federal toprakları ile çevrilidir. Batıda Kuzey Osetya ve İnguşetya, kuzeyde Stavropol Krayı, doğuda Dağıstan ve güneyde Gürcistan ile sınır komşusudur. Başkenti Grozni'dir.
ÇEÇENİSTAN HARİTASI
ÇEÇENİSTAN NÜFUSU KAÇ?
Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'ne 100 kilometre (62 mi) uzaklıkta bulunan Çeçenistan'da nüfus (2010 itibarıyla) nüfusu 1.268.989 kişidir.
2010 Sayımı itibarıyla, Çeçenler 1.206.551 kişi ile cumhuriyet nüfusunun %95,3'ünü oluşturmaktadır. Diğer gruplar arasında Ruslar (24.382 kişi ile %1.9'u), Kumuklar (12.221 kişi ile %1'i), İnguşlar (1.296 kişi ile %0.1'i) ve her biri toplam nüfusun %0,5'inden azını oluşturan daha küçük gruplar yer almaktadır. Eskiden sadece Grozni'de yaşayan 15.000 civarındaki Ermeni nüfusu, birkaç aileye kadar küçülmüştür.
ÇEÇENİSTAN YÜZÖLÇÜMÜ KAÇ?
Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden biri olan Çeçenistan ya da resmî adıyla Çeçen Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 17.500 km² olarak kabul ediliyor.
ÇEÇENİSTAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER...
1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti iki bölüme ayrıldı: İnguşetya Cumhuriyeti ve Çeçen Cumhuriyeti. Çeçen Cumhuriyeti, bağımsızlık arayan İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni ilan etti. Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği Birinci Çeçen Savaşı'nın ardından Çeçenistan, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti olarak fiilen bağımsızlık kazandı. İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya Federasyonu kontrolü yeniden sağlandı. O zamandan beri sistematik bir yeniden yapılanma ve yeniden inşa süreci yaşansa da ülkenin dağlık kesimlerinde ve güney bölgelerinde 2019 yılına kadar düzensiz çatışmalar devam etti
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