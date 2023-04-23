Bu skorla Fenerbahçe Alagöz Holding seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak. Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da izledi. Başkan Koç, galibiyet sonrası oyuncuları kutladı.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.