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TMZ sitesinin haberine göre; Olay geçtiğimiz salı günü meydana geldi. 24 yaşındaki Caylee Cowan, evde yalnız olduğu ve derin uykuya daldığı bir sırada sabaha karşı saat 03:00 gibi aniden gözlerini açtı. Oyuncu, o anda da evine gizlice girmiş olan genç bir adamla karşılaştı.

Caylee Cowan'ın kendisini gördüğünü fark eden genç adam, oradan hızla kaçtı. Bu arada Cowan, polisi aradı ve emniyet güçleri hemen genç kadının Los Angeles'taki dairesine ulaştı.

ÜZERİNDEN OYUNCUYA AİT EŞYALAR ÇIKTI

Caylee Cowan'ın komşuları da sokakta koşan bir genci gördüklerini dile getirdi. Hırsız kısa sürede yakalanırken, tutuklanan zanlının üzerinden ünlü oyuncuya ait bazı eşyalar çıktı.

Cowan'ın evine hırsızın girdiği sırada 46 yaşındaki sevgilisi Casey Affleck'in yanında olmadığı belirtildi.

Fotoğraflar: Backgrid USA