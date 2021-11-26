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Casey Affleck ile Caylee Cowan aşka geldi - Magazin haberleri

Casey Affleck ile Caylee Cowan aşka geldi

Ünlü oyuncu Casey Affleck, önceki gün yeni bir birlikteliğe yelken açtığı sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı

26.11.2021 - 14:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı aktör Casey Affleck, yeni sevgilisi Caylee Cowan ile birlikte Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

  • SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİLER

    Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck ile sevgilisi, uzun süre birbirlerinden kopamadı. "Manchester By The Sea" adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Affleck aracında otururken, Cowan ise camda durup, sevgilisini öpücüklere boğdu.

  • Ardından daha fazla dayanamayan Casey Affleck, otomobilinden inip, sevgilisine sarıldı. Taze aşıkların romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.

  • GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK ETTİLER

    Bir süre duygusal anlar yaşayan Affleck ile Cowan, daha sonra muhabirlerin kendilerini görüntülendiklerini fark edince panikledi. Kendi aralarında konuşmalarının ardından gülümseyen çift, sonunda ayrıldı.

    Affleck aracına doğru yürürken, Cowan da otoparktan uzaklaşarak evinin yolunu tuttu.

  • ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

    Casey Affleck, daha önce de Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer ile evliydi. Çift, 2006'da evlenip, 2016 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

    Ardından da Affleck, Florian Lima ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişkisini de sonlandıran aktör, ardından Caylee Cowan'da aradığı mutluluğu buldu.

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