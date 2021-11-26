ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

Casey Affleck, daha önce de Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer ile evliydi. Çift, 2006'da evlenip, 2016 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

Ardından da Affleck, Florian Lima ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu ilişkisini de sonlandıran aktör, ardından Caylee Cowan'da aradığı mutluluğu buldu.