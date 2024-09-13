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        Haberler Spor Transfer Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal’ı renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal’ı renklerine bağladı

        Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:10 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:10
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        Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kaldı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

        Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Rachid Ghezzal, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Ghezzal’ın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Cezayirli oyuncu, ardından 1+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Ghezzal’a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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