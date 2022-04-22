GOLLER: 9' Rossi, 45+3' Serdar Dursun (pen.)
KIRMIZI KART: 1' Baiano
- Çaykur Rizespor'da FabricioBaiano, 35. saniyede direkt kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Halil Umut Meler
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ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle yarın sahada olamayacak.
Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.
6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
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