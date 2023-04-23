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Çaykur Rizespor: 5 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3 mağlup ederek puanını 63'e çıkardı ve Spor Toto Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Giriş: 23.04.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
Çaykur Rizespor: 5 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 5-3 yenerek puanını 63'e yükseltti.

Yeşil-mavililer, Süper Lig yarışında ikinci sıradaki yerini koruyarak en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Gökmen Baltacı, Mehmet Ali Akkor

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 46 Bahadır Öztürk), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Koray Altınay), Alper Potuk (Dk. 87 Eren Emre Aydın), Benhur Keser (Dk. 69 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie, Amilton, Mary (Dk. 69 Olawoyin)

Gençlerbirliği: Angeler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 58 Rharsalla) Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak (Dk. 77 Akabueze), Bangoura (Dk. 88 Ikic), Mete Kaan Demir, Uğur Akdemir, İlker Karakaş (Dk. 58 Doukara), Tiago (Dk. 46 Enes Keskin)

Goller: Dk. 7 Sinan Osmanoğlu, Dk. 32 Mary, Dk. 45+5 ve 53 (Penaltıdan) Bolasie, Dk. 46 Amilton (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Mete Kaan Demir, Dk. 45+2 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 56 Abdullah Durak (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ogün Özçiçek, Dk. 72 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Bangoura, Dk. 64 Yasin Güreler (Gençlerbirliği)

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