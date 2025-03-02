Çayırhan işçileri kendilerini madene kapattı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi kendilerini madene kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

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Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır.

Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz.

Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz!

Çayırhan’da alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin sesini duymazdan gelmek, emeği yok saymaktır.



Ramazan ayında, alın teriyle geçimini sağlayan işçilerimizin haklı taleplerine kulak tıkamak vicdana sığmaz.



Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor,… pic.twitter.com/6DUfkHBqbl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025