Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi!
Tatlı krizlerinize pratik ama gösterişli bir çözüm arıyorsanız, muzlu rulo pasta tam size göre! Yumuşacık keki, hafif kreması ve taptaze muz dilimleriyle bu tarif, ev yapımı tatlıların en favorilerinden biri olmaya aday. İster misafirlerinize sunun ister kendinize küçük bir ödül verin... İşte evde kolayca yapabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi!
- 1
Mutfakta zahmetsiz ama etkileyici bir tatlı hazırlamak isteyenlerin gözdesi: muzlu rulo pasta! Hem nostaljik hem de modern dokunuşlarla yeniden popülerleşen bu klasik tarif, her lokmada keyif veriyor. Hafif dokusu ve yoğun lezzetiyle sofralara renk katıyor. Tarifin püf noktalarını sizin için derledik!
- 2
MUZLU RULO PASTA
MALZEMELER
Pandispanya için:
4 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı un
1 paket vanilin
Yarım paket kabartma tozu
Kreması için:
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilin
İç ve üzeri için:
2 adet olgun muz
Pudra şekeri veya çikolata sosu
File badem ya da hindistan cevizi (isteğe bağlı)
- 3
PANDİSPANYA HAZIRLIĞI
Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, spatula yardımıyla karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı döküp 170 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
Piştikten sonra sıcak haldeyken temiz bir mutfak havlusuna ters çevirip rulo yapın ve soğumaya bırakın. Bu adım, pastanın çatlamadan şekil almasını sağlar.
-
- 4
KREMASI VE DOLGU KISMI
Krema için süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin. Soğuyan kremayı hazırlayıp muz dilimleriyle buluşturun.
Rulo haline getirdiğiniz pandispanyayı açın, kremayı sürün, muzları yerleştirin ve yeniden sarın.
- 5
SERVİS VE SÜSLEME ÖNERİLERİ
Üzerine pudra şekeri serpebilir, çikolata sosu gezdirebilir veya file bademle süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdiğinizde hem lezzeti oturur hem de kesimi kolaylaşır.