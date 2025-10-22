Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi!

        Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi!

        Tatlı krizlerinize pratik ama gösterişli bir çözüm arıyorsanız, muzlu rulo pasta tam size göre! Yumuşacık keki, hafif kreması ve taptaze muz dilimleriyle bu tarif, ev yapımı tatlıların en favorilerinden biri olmaya aday. İster misafirlerinize sunun ister kendinize küçük bir ödül verin... İşte evde kolayca yapabileceğiniz muzlu rulo pasta tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mutfakta zahmetsiz ama etkileyici bir tatlı hazırlamak isteyenlerin gözdesi: muzlu rulo pasta! Hem nostaljik hem de modern dokunuşlarla yeniden popülerleşen bu klasik tarif, her lokmada keyif veriyor. Hafif dokusu ve yoğun lezzetiyle sofralara renk katıyor. Tarifin püf noktalarını sizin için derledik!

        • 2

          MUZLU RULO PASTA

          MALZEMELER

          Pandispanya için:

          4 adet yumurta

          1 çay bardağı toz şeker

          1 çay bardağı un

          1 paket vanilin

          Yarım paket kabartma tozu

          Kreması için:

          2 su bardağı süt

          2 yemek kaşığı un

          1 yemek kaşığı nişasta

          3 yemek kaşığı toz şeker

          1 adet yumurta sarısı

          1 yemek kaşığı tereyağı

          1 paket vanilin

          İç ve üzeri için:

          2 adet olgun muz

          Pudra şekeri veya çikolata sosu

          File badem ya da hindistan cevizi (isteğe bağlı)

        • 3

          PANDİSPANYA HAZIRLIĞI

          Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından un, vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin, spatula yardımıyla karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine karışımı döküp 170 derecede yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

          Piştikten sonra sıcak haldeyken temiz bir mutfak havlusuna ters çevirip rulo yapın ve soğumaya bırakın. Bu adım, pastanın çatlamadan şekil almasını sağlar.

        • 4

          KREMASI VE DOLGU KISMI

          Krema için süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin. Soğuyan kremayı hazırlayıp muz dilimleriyle buluşturun.

          Rulo haline getirdiğiniz pandispanyayı açın, kremayı sürün, muzları yerleştirin ve yeniden sarın.

        • 5

          SERVİS VE SÜSLEME ÖNERİLERİ

          Üzerine pudra şekeri serpebilir, çikolata sosu gezdirebilir veya file bademle süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdiğinizde hem lezzeti oturur hem de kesimi kolaylaşır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Dayı ile yeğeni bıçakları çekti! Kanlı düello!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Habertürk Anasayfa