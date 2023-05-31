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Çay lekesinden kurtulmak işte bu kadar basit! Doğal ve kolay yöntemlerde lekeden eser kalmasın

Çay lekesi hemen herkesin kabusu. Geleneksel lezzetlerimizden olan çayın fazlaca tüketilmesi dökülme ihtimalini ve böylece lekeleri de beraberinde getiriyor. Çıkarılması zor olan lekelerin en başında gelen çay lekelerinden kurtulmak sanıldığından çok daha kolay. Nasıl mı? Doğru yöntemlerle…

Giriş: 31.05.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kıyafetten halıya her an her yerde çay lekeleriyle karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Çay lekelerine anında ve doğru müdahale edildiğinde kolayca çıkabileceğini biliyor muydunuz? İşte çay lekesi nasıl çıkar? sorusunun cevabını arayanlara muhteşem notlar!

    Not: Eğer çay lekesi olan bölge, ipek, şifon, yün vb. gibi hassas yapılı kumaşlardan oluşuyorsa temizleme aşamasında daha dikkatli olmanız gerektiğini unutmayın, çitileme ve ovalama gibi uygulamalar içeren yöntemleri tercih etmeyin.

    Dikkat! Çay lekesini çıkarırken ilk aşamada kesinlikle sıcak ya da kaynar su kullanmayın. Çay lekesini çıkarırken ilk aşamada mutlaka soğuk ya da ılık su kullanılmalıdır!

  • ÇAY LEKESİ GİYSİDEN NASIL ÇIKAR?

    Çay lekesinden en fazla nasibini alan kıyafetlerimiz oluyor. Kıyafete dökülen giysilere hızlıca müdahale etmek burada büyük önem taşıyor. Çünkü çay lekesi ne kadar uzun süre bekletilirse çıkması o kadar zorlaşır.

  • Çayı döktükten hemen sonra giysinizdeki çay lekelerinin üzerine beyaz kağıt havlu koyun ve giysinin çektiği fazla çayı bu peçetelerle güzelce çektirin. Beyaz kağıt peçete ya da havlu diye vurguluyoruz çünkü renkli bir bez ya da peçete kullanırsanız onun rengi kıyafetinize geçebilir ve bu ekstre lekelenmelere neden olabilir.

  • Hemen ardından lekeli giysiyi ters çevirin ve çayın döküldüğü bölgeyi ters tarafından soğuk suyla güzelce durulayın. Daha sonra çamaşır yıkarken kullandığınız ağartıcı içermeyen deterjanı soğuk suyla karıştırıp macun kıvamına getirin ve lekeli bölgenin üzerine hafifçe ovalayarak yaydırıp bu şekilde 10 dakika bekletin. Deterjan yerine beyaz kalıp sabunda kullanabilirsiniz.

  • Ardından deterjanı ılık suyla tamamen durulayın. Deterjandan veya sabundan tamamen arındırdığınız giysinizi üzerinde yazan talimatlara uygun olarak çamaşır makinenizde yıkayın. Lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.

  • Eğer daha doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız giysinizi ters çevirip lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkadıktan sonra giysinizi yeniden çevirip lekeli bölgeye limon suyu - su karışımı uygulayabilirsiniz. Bunun için ise şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;  

  • 1 su bardağı soğuk suya yarım limon suyu ekleyin. Bu karışımı lekeli bölgeye temiz bir bezle uygulayın. Ancak kıyafetiniz beyaz-krem rengi gibi açık renklerdeyse limon suyu da iz bırakabilir, buna dikkat etmekte fayda var. Limon suyunu nasıl uygulayacağız derseniz beyaz, temiz bir bezi limon suyu-su karışımına batırın, karışımı iyice içine çeken bezi alıp lekeli bölgeyi bu bezle güzelce ve zarif hareketlerle ovalayın. Lekenin yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz. Ardından çamaşır makinesinde de yıkamayı unutmamalısınız.

  • KURUMUŞ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

    Eğer çay dökülür dökülmez hemen müdahale edebilecek fırsatı bulamadıysanız üzülmeyin kuruyan çay lekesini çıkarmanın da yöntemi var. Çay lekesi ne kadar beklerse çıkması o denli zor ama imkansız değil.

  • Eğer giysilerinizde kurumuş çay lekesi varsa, giysinin tamamını ya da sadece lekeli bölgeyi ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin. O suda beklerken siz de lekenin büyüklüğüne göre miktarı değişecek şekilde karbonatı bir kaseye alın. Karbonatın üzerine yavaş yavaş su ekleyerek karışımın macun kıvamına gelmesini sağlayın. Kıvam alan karışımı, ılık suda yeteri kadar bekletip çıkardığınız giysinin lekeli bölgesine hafifçe ovarak yaydırın.

  • Hemen sonrasında yine zarif hareketlerle tüm lekeli bölgeyi temizleyin. Giysinizin kumaşına zarar vermeyecek şekilde temizledikten sonra lekeli bölgeyi bol ve soğuk suyla karışımdan tamamen arındırın ve son olarak yine, talimatlarına uygun olarak çamaşır makinesinde yıkayın.

  • HALIDAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

    Çayın en çok nasibini aldığı bizimde keyfimizi kaçıran yerlerden biride halı. Eğer halınıza çay döküldüyse ve "Halıdan çay lekesi nasıl çıkar?" diye kara kara düşünüyorsanız mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kağıt peçeteyle halıdaki fazla çayı alın. Ardından temiz ve beyaz bir bezi soğuk suyla ıslatıp suyunu süzdürün ve bu bezle de halıdaki lekeli bölgenin üzerine bastırın. Bu, hem halıdaki fazla çayı almanızı sağlayacak hem de çayın halının içlerine kadar işlemesini engelleyecektir. Ancak dikkat, ıslak bezle halıyı ovalamayın, dairesel hareketlerle halıyı silmeyin. Sadece lekeli bölgeye bu ıslak bezle tampon yapın. Eğer çay dökülür dökülmez müdahale edebildiyseniz bu yöntem halıdaki çay lekesinden kurtulmanızı sağlayacaktır.

  • Daha sonrasında ise halının çay lekesi olan kısımlarına limon kolonyası döküp biraz bekleyin. Hemen sonrasında yine peçeteyle silebilirsiniz.

    Ancak eğer hala halıda çay lekesi duruyorsa, çay lekesi nasıl çıkar halıdan diye yeniden kara kara düşünmeye başladıysanız ya da halınızda uzun süredir duran, eskiden kalmış ve kurumuş bir çay lekesi varsa bu kadarı yeterli olmayabilir. Bu durumda, ıslak bezle tampon yaptıktan sonra yarım su bardağı sirke ve yarım su bardağı soğuk suyu karıştırın. (Lekenin büyüklüğüne göre bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz.) Bu karışıma temiz bir bezi batırıp iyice ıslatın ve lekeli bölgeyi zarif hareketlerle, dıştan içe doğru, lekeyi daha da yaydırmayacak şekilde ovalayın. Sirkeli su uygulamasının ardından son bir tur soğuk duru suya batırılmış temiz bezle halıyı temizleyin. Çay lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.

  • KOLTUKTAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

    Tıpkı giysilerde olduğu gibi koltuklarda da birçok farklı kumaş kullanılıyor. Bu nedenle çay lekesini nasıl temizleyeceğiniz farklılıklar gösterebiliyor. Eğer deri bir koltuk söz konusuysa çay lekesini sadece temiz ıslak bir bezle temizlemeniz yeterli olabilirken, iş çayı içine çeken kumaşlara gelince biraz değişiyor.

    Bu tür koltuklarda tıpkı giysilerde olduğu gibi macun kıvamına getireceğiniz karbonatlı su karışımını uygulayabilirsiniz. Temiz ve ıslak bir bezle çay lekesine tampon yapın, ardından karbonat-su karışımını yaydırıp hafif hafif lekeli bölgeyi ovalayın. Son olarak, soğuk suya batırdığınız temiz bir bezle karbonatlı karışımı tamamen arındırıncaya dek koltuğunuzu temizleyin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra çay lekesinin gözükmediğini fark edeceksiniz.

    Eğer bu yöntem yeterli gelmezse deterjanı suyla macun kıvamına getirip uygulayabilir, ardından da temiz suyla iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak söylediğimiz gibi kumaşın kalıcı bir hasar almaması için ovalama, çitileme gibi işlemleri olabildiğince hafif bir şekilde ve zarif hareketlerle yapmalı.

  • DUVARDAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

    Duvardaki çay lekesini temizlemek için, bir kaseye 2 yemek kaşığı kadar nişasta koyun. (Lekenin büyüklüğüne göre miktar artırıp azaltılabilir) Ardından bu nişastayı güzelce sulandırın. Nişastalı su karışımına temiz bir süngeri batırın ve ardından nişastalı suyla ıslanan bu süngerle duvardaki lekeli bölgeyi zarifçe ve dairesel hareketlerle silin. Ardından duru suyla da duvarı iyice temizleyin. İşte bu kadar!

  • ŞEKERLİ VE ŞEKERSİZ ÇAY LEKESİ İÇİN FARKLI YÖNTEMLER

    Dökülen ya da sıçrayan çayın şekerli veya şekersiz olması temizleme aşamasında pek fark yaratmaz. Elbette şekerli çay döküldüğünde daha yapışkan bir lekeye neden olur ancak bu da yine yukarıda saydığımız yöntemlerle temizleyebileceğiniz gerçeğini değiştirmez.

    Yine de siz, başka yöntemler öğrenmek isterseniz çay lekesi çıkarmak için kullanabileceğiniz birkaç alternatiften daha söz etmek isteriz.

  • Giysilerdeki, halıdaki ya da koltuktaki şekerli/şekersiz çay lekesini çıkarmak için sirkeli su karışımını değerlendirebilir, 1 ölçek sirkeye 1 ölçek su olacak şekilde ayarlayacağınız karışıma temiz bir bez batırıp ardından bu bezle çay lekesi olan bölgeyi temizleyebilirsiniz. Bu uygulamanın ardından elbette duru suyla da güzelce temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.

  • Giysilere dökülen çayın bıraktığı lekeye hemen müdahale edebiliyorsanız, limon kolonyasından da destek alabilirsiniz. Lekeli bölgenin altına temiz, arka tarafına geçirmeyecek kalınlıkta bir bez yerleştirin, ardından lekenin üzerine limon kolonyası döküp yine temiz bir bezle dıştan içe doğru, lekeyi yaydırmayacak şekilde silin. Sonrasında ılık suyla hemen durulayıp talimatlarına uygun olarak giysinizi çamaşır makinesinde yıkayın. Leke yok olacaktır.

  • Siz yaparsınız ama biz yine de söylemiş olalım, başta da söylediğimiz gibi çay lekesinin bulunduğu kumaşın türü temizlemede hangi yöntemi uygulayacağınızı fazlasıyla etkileyecektir. Bu nedenle, yün, ipek gibi hassas saydığımız kumaşlar üzerindeki çay lekelerini asla çitilememeniz, ovalamamanız gerektiğini unutmayın. Bu tür kumaşları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, üzerinde yazan talimatlara uygun olarak yıkayın...

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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