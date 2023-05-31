KOLTUKTAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Tıpkı giysilerde olduğu gibi koltuklarda da birçok farklı kumaş kullanılıyor. Bu nedenle çay lekesini nasıl temizleyeceğiniz farklılıklar gösterebiliyor. Eğer deri bir koltuk söz konusuysa çay lekesini sadece temiz ıslak bir bezle temizlemeniz yeterli olabilirken, iş çayı içine çeken kumaşlara gelince biraz değişiyor.

Bu tür koltuklarda tıpkı giysilerde olduğu gibi macun kıvamına getireceğiniz karbonatlı su karışımını uygulayabilirsiniz. Temiz ve ıslak bir bezle çay lekesine tampon yapın, ardından karbonat-su karışımını yaydırıp hafif hafif lekeli bölgeyi ovalayın. Son olarak, soğuk suya batırdığınız temiz bir bezle karbonatlı karışımı tamamen arındırıncaya dek koltuğunuzu temizleyin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra çay lekesinin gözükmediğini fark edeceksiniz.

Eğer bu yöntem yeterli gelmezse deterjanı suyla macun kıvamına getirip uygulayabilir, ardından da temiz suyla iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak söylediğimiz gibi kumaşın kalıcı bir hasar almaması için ovalama, çitileme gibi işlemleri olabildiğince hafif bir şekilde ve zarif hareketlerle yapmalı.