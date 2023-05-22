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İnatçı fırın lekelere son! Tüm yağı söküp atan, kirden arındırarak pırıl pırıl yapan doğal yöntemlerle temizlik çok kolay

Fırın yemekleri yapmayı seviyor ancak sonrasında oluşan yağ kalıntılarından nefret ediyorsanız bu yönteme bayılacaksınız. Mutfak temizliğinde en can sıkıcı yerlerden biri olan fırın temizliğinde doğal yöntemlerle kolayca inatçı yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz. İşte fırındaki inatçı yağı söküp atan 5 kolay yöntem…

Giriş: 22.05.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fırın yemekleri çok daha sağlıklı olmasına rağmen temizliği ise bir o kadar zordur. Yemek pişerken etrafa sıçrayan yağları çıkarmakta zorlananlar çoğunlukla yağ sökücü ürünlere yöneliyor. Fakat birçok yağ sökücü ürünün içerisinde bulunan zararlı kimyasallar cilde ve solunuma zarar verebiliyor. Ancak evde bulunan doğal malzemelerle yağ lekelerini 10 dakika içerisinde çıkartmak mümkün. Temizlik uzmanı Dean, fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için etkili yöntemini paylaştı.

  • Dean, "Fırını sert kimyasallar olmadan temizlemek istiyorsanız, pişirme işleminden sonra fırın hala sıcakken içine ısıya dayanıklı bir kap su koymanız yeterlidir. 20 dakika bekletin, sonra fırını kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin, ardından içini nemli bir bezle silin." diyor.

  • İNATÇI YAĞ LEKELERİ İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜM

    Ekstra inatçı yağlı bölgelerle uğraşıyorsanız, iki yemek kaşığı karbonatı bir çay kaşığı suyla karıştırarak ev yapımı bir yağ giderici hazırlayın. Mutfağınızda hoş bir koku için birkaç damla uçucu yağ ekleyin. En iyi sonuca ulaşmak için, bu ev yapımı karışımı gece boyunca fırında bekletin. Sabah, beyaz sirke ve su solüsyonuyla nemlendirilmiş bir bezle karışımı silin.

  • KARBONATLI LİMONLU SU İLE FIRIN İÇİ TEMİZLİĞİ

    Zaman içinde kirlenen ve yağ ile kaplanan fırının demir ve iç yüzeyleri, çok kolay bir şekilde tertemiz olabilir. Fırının bütün noktalarını temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

    Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın.

    Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün.

    Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz.

    Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

    Bekleme süresi geçince nemli bez ile fırının yan yüzeylerini ve tabanını silin.

    Bu kolay yöntemi, her pişirim sonrasında uygulayarak fırının ömrünü uzatabilirsiniz.

  • AMONYAK İLE FIRINDA YAĞ YANIĞINDAN ESER KALMASIN

    Pek çok temizlik ürünü içinde yer alan amonyak ile her tipteki fırını temizleyebilirsiniz. Amonyak ile fırın yağı nasıl temizlenir diye düşünüyorsanız, izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

    Bir kap içinde yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın.

    Karışımı fırının tüm yüzeylerine sürün. Bu esnada fırın telini, varsa termometreyi dışarı alın.

    Fırın teli için mutfak lavabosunu kullanabilirsiniz.

    Fırın içinde amonyaklı suyu dağıttıktan sonra, birkaç saat fırının kapağını kapalı tutun.

    Amonyak, fırının içinde dağılarak eski pişirimlerden kalan yağı ve yanıkları çözecektir.

    Belirli bir süre bekledikten sonra ılık bir bezle tüm yüzeyi temizleyebilirsiniz.

  • SİRKELİ SABUNLU SU İLE FIRIN CAMI PIRIL PIRIL OLACAK

    Fırın kullanımında en çok kirlenen yer olan fırın camı, eğer uzun süre temizlenmezse kahverengi lekeler ile dolabilir. Bu kötü görünümü engellemek için sirkeli sabunlu su kullanabilirsiniz. Sirke ve sabun hazırsa şu işlemleri uygulamalısınız:

    Karıştırma kabı içine aynı ölçülerde sirke ve su ekleyin.

    Bu sıvı karışıma yine aynı ölçüde sıvı sabun ya da rendelenmiş sabun ilave edin.

    Yağların kolayca çıkmasına destek olacak diğer malzemeniz karbonatı da aynı şekilde ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın.

    Karıştırdığınız malzemelerden kendi temizlik deterjanınızı oluşturmuş oldunuz. Şimdi bu deterjanı sünger yardımı ile alarak fırının her yerini temizleyebilirsiniz.

    Temizliği bitirdikten sonra nemli bir bezle son dokunuşu yaparak fırının daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Fırın tellerini temizlemek için de bulaşık süngeri kullanarak bu karışımdan faydalanabilirsiniz.

  • LİMONLU SU İLE FIRIN KOKUSUNU TAZELEYİN

    Limonlu su ile fırın temizleme yöntemi daha çok kötü kokuları gidermek ve fırına parlaklık vermek için tercih edilebilir. Ağır fırın yemeklerinden ve balık yemeklerinden sonra, fırında koku kalmaması için uygulanması önerilir. Limonlu su kullanarak fırın hijyenini nasıl sağlarım diyorsanız, adımlara bir göz atabilirsiniz:

    Orta boy bir kase içine ılık su ve limon suyu ekleyin.

    Daha sonra bulaşık süngeri ya da cam bezi kullanarak bu karışımı beze alın.

    Fırının camlı bölümünü, taban kısmını ya da yan yüzeylerini güzelce limonlu su ile ovalayın. Suyun ılık olması temizlik işinizi kolaylaştıracaktır.

    Limonun kokusu sayesinde fırında oluşan yemek kokusu da ortadan gider. Bu yöntemi dilediğiniz anlarda deneyerek fırına yenilik ve hijyen katabilirsiniz.

  • SABUN VE PORTAKAL YAĞI İLE MİS KOKULU TEMİZLİK

    Kolay şekilde hazırlayacağınız bu karışımı mutlaka düzenli olarak uygulamalısınız. Fırın ömrünü uzatmak ve fırını her zaman temiz bulmak için işte yapmanız gereken hijyen adımları:

  • 2 yemek kaşığı sabun, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı portakal yağı ve yaklaşık 1 fincan sıcak suyu karıştırın. Tüm malzemeler eriyene kadar karıştırma işlemine devam edin.

    Temizlemeye başlamadan önce fırını kısa süre 140 derecede çalıştırın ve 10 dakika sonra kapatın.

    Fırın çalışmıyor iken bu karışımı fırının iç kısmına dağıtın.

    Bir süre deterjanın fırın içinde kalması için bekleyin.

    Son olarak nemli bir bezle her yeri silin.

    Bu yöntem ile fırındaki yağ ve kirler temizlenecek, fırından portakal kokulu bir hava gelecektir.

  • FIRIN TEMİZLİĞİ PÜF NOKTALARI

    Evde fırın temizliği nasıl yapılır sorunuzu 5 kolay yöntemle cevapladık. Peki, fırın temizlerken işinize yarayacak önemli püf noktaları nelerdir?

    Öncelikle, fırın kullanım sıklığınıza göre temizlik rutini geliştirmelisiniz. Eğer fırında bolca yemek, kek, kurabiye, börek gibi tarifler pişiriyorsanız 1-2 kullanımdan hemen sonra fırını temizlemenizi tavsiye ederiz; aksi durumda kalıntılar kuruyacak ve lekeleri çıkarmak zorlaşacaktır. Öte yandan uzun aralıklarda fırın kullanıyor ve yine de sık temizlik yapıyorsanız fırının malzemesi çabuk deforme olabilir.

  • Fırın temizliği yaparken kullandığınız bezin fırını çizmeyecek özellikte olması gerekir. Lekeleri çıkarmak için fırını silerken iç kaplamayı çizmemeye özen göstermelisiniz.

    Fırın temizliği yaparken size önerdiğimiz doğal malzemeleri kullanmak sağlığınız için faydalıdır. Çamaşır suyu, porçöz vb yoğun temizlik ürünleri temizlik yaparken gözlerinizi, soluk borunuzu, ellerinizi kötü etkileyebilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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