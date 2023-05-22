AMONYAK İLE FIRINDA YAĞ YANIĞINDAN ESER KALMASIN
Pek çok temizlik ürünü içinde yer alan amonyak ile her tipteki fırını temizleyebilirsiniz. Amonyak ile fırın yağı nasıl temizlenir diye düşünüyorsanız, izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
Bir kap içinde yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu karıştırın.
Karışımı fırının tüm yüzeylerine sürün. Bu esnada fırın telini, varsa termometreyi dışarı alın.
Fırın teli için mutfak lavabosunu kullanabilirsiniz.
Fırın içinde amonyaklı suyu dağıttıktan sonra, birkaç saat fırının kapağını kapalı tutun.
Amonyak, fırının içinde dağılarak eski pişirimlerden kalan yağı ve yanıkları çözecektir.
Belirli bir süre bekledikten sonra ılık bir bezle tüm yüzeyi temizleyebilirsiniz.