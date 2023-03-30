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Çay Lekesi Çıkarma

Çay lekesi, koltukta, kıyafetlerde veya halıda oluşum gösterebilmektedir. Bu leke ile karşılaşıldığında öncelikle lekenin üzerine soğuk su ile müdahale edilmesidir. Açık renkli kıyafet, halı ya da koltuktan leke çıkarılmak istendiğinde soğuk suyun yanı sıra karbonat kullanılması da gerekmektedir. Karbonatın az bir miktarda bir kabın içerisine konulması ve ardından içerisine bir miktar su konulması önerilmektedir. Daha sonra karışımın çamur kıvamına gelmesi gerekmektedir. Bu karışımı lekenin bölgeye sürülmesi gerekmektedir ve kısa bir süre sonrasında ise lekenin çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Renkli ürünlerde çay lekesinin çıkarılması için leke çıkartıcı bir deterjan kullanılması gerekli görülmektedir.

Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Sıkça merak edilen sorulardan bir tanesi olan çay lekesi nasıl çıkar sorusuna farklı şekillerde cevap verilebilmektedir. Döküldüğü yere ve bu yerin rengine bağlı olarak neler kullanılacağı farklılık gösterebilmektedir. Bölgeye uygulanan doğru bir deterjan ile ya da farklı bir ürün ile çayın çıkmasına olana sağlanabilmektedir. Bu noktada kullanılan ürünlere dikkat edilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Çayın en çok döküldüğü kısmında halı olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Halıdan çay lekesinin çıkarılabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemenin beyaz sirke, su ve bulaşık deterjanı olduğu gözlemlenmektedir. İlk olarak temiz bir kabın içerisinde bu malzemelerin karıştırılması gerekmektedir. Karışım yapıldıktan sonra karışımın içerisine bir miktar çamaşır suyu eklenmesi de önerilenler arasında yer almaktadır. Böylelikle karışımın daha güçlü bir hale gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ardından hazırlanan bu karışımın lekenin bulunduğu yüzeye dökülmesi ve sonrasında da bir bez ile bölgenin ovalanması önerilmektedir.

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıya dökülen çay lekesinin giderilmesi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Öncelikle halıya dökülen lekenin boyutuna bakılmakta ve dökülen halının dokusuna, rengine bakılması gerekmektedir. Buna uygun olarak da nasıl bir yöntem uygulanacağı belirlenmektedir.

Halıdaki Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde meydana gelen ufak kazalar sonucunda bazı lekelerin ortaya çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bunların başında ise çay lekesi yer almaktadır. Özellikle de halıdaki çay lekesi nasıl çıkar sorusu sıkça merak edilen sorunlar arasında bulunmaktadır. Böyle bir durumda sıkça önerilen yöntemlerden bir tanesinin beyaz sirke, bulaşık deterjanı ve su karışımı olduğu gözlemlenmektedir. Aynı zamanda karbonat kullanımı ile de leke giderilebilmektedir.

Halıya Dökülen Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Gün içerisinde sıkça karşılaşılan durumlardan bir tanesinin lekeler olduğu bilinmektedir. Özellikle de çay lekeleri sıkça gündeme gelmektedir. Çay lekesi halıdan nasıl çıkar sorusuna pek çok kişi cevap aramaktadır. Bu noktada başvurulacak yöntemlerden bir tanesinin bulaşık deterjanı, beyaz sirke ve su karışımı olduğu söylenebilmektedir. Bir diğer yöntemin ise karbonat ile gerçekleştirilebileceği bilinmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos