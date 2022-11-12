Günlük hayat koşuşturmacasında ufak molalarımıza eşlik eden içeceklerin tadı kaçtı. Enflasyon çay-kahve fiyatlarını da vurdu.

Hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çay, kahve, süt, şeker ve su fiyatlarında 1 yılda ciddi artış yaşandı.

ÇAYDA YÜZDE 78.4'LÜK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz eylülden bu eylüle kadar geçen 1 yıllık sürede çay fiyatları yüzde 78.4 arttı.

Avrupa'daki çay fiyatlarına Eurostat'ın rakamlarıyla baktığımızda Litvanya'da yüzde 23.4, Macaristan'da yüzde 19.7, Estonya'da yüzde 18'lik yükseliş görüldü.

İrlanda yüzde 2.1, Lüksemburg yüzde 3.9, Fransa ise yüzde 4'le çay fiyatlarından en az etkilenen AB ülkeleri oldu.

KAHVEDE SERT YÜKSELİŞ

Kahve fiyatlarındaki artış çayı geride bıraktı. Türkiye'de 1 yılda kahve fiyatları yüzde 110.9 yükseldi.

Artışlardan en çok etkilenen AB ülkeleri ise yüzde 43.1 ile Litvanya, yüzde 38.3 ile İsveç, yüzde 35.8 ile Letonya, yüzde 35.4 ile Macaristan oldu. İtalya yüzde 7.6, İrlanda yüzde 9 ile en az yükselişin görüldüğü ülkeler...

ŞEKER VE SÜT ZİRVE YAPTI

Zamlar çay ve kahve ile sınırlı kalmadı. Bu ürünlerle beraber tüketilen süt ve şekerde artış daha da yüksek oldu.

Türkiye'de şeker fiyatı 1 yılda yüzde 164.2 yükseldi. AB'de Polonya yüzde 106.8 ile başı çekerken, Estonya yüzde 86.2, Letonya yüzde 65.3 ile takip etti.

Almanya yüzde 1.7, İsveç yüzde 2.9 oranıyla şeker fiyatlarından en az etkilenen AB ülkeleri konumunda.

Süt ise Türkiye'de yüzde 126.9 pahalandı. Litvanya'da yüzde 46.8 artış yaşanırken, 6 ülkede yüzde 30'un üzerinde zam görüldü. En az etkilenenler yüzde 10.2 ile Fransa, yüzde 12.8 ile İtalya ve yüzde 13.7 ile Lüksemburg.

Şebeke suyunda ise Türkiye'de yüzde 76.8 artış görülürken Romanya yüzde 20.1, Bulgaristan yüzde 18.2, Letonya yüzde 11.9 ile ülkemizi takip etti. Diğer AB ülkelerinde artış yüzde 10'un altında kaldı. Yunanistan yüzde 0.3, Hollanda yüzde 0.7, Portekiz yüzde 0.8 ile su konusunda pahalılık yaşamadı.

MARKA BAZLI FİYATLAR NE DURUMDA?

Çay-kahve fiyatlarını ürün bazında da inceledik. Akakçe verilerine göre; Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 100 gramlık paket Türk kahvesi, geçtiğimiz yıl 8.90 TL iken şu anda 22.50 TL'ye satılıyor. Artış yüzde 153.

Çaykur'un "Tiryaki 1 kg Dökme Çay" ürünü geçtiğimiz yıl 35.50 TL'ye satılırken şu anda 68.95 TL'ye raflarda. Artış yüzde 94.

Balküpü'nün 'Kristal 5 kg Toz Şeker' ürünü 1 yılda 33.50 TL'den 129.90 TL'ye yükseldi. Artış yüzde 288.

Tchibo'nun 'Gold Selection 250 gr 4'lü Paket Filtre Kahve' ürünü geçtiğimiz yıl 92.50 TL'ye satılıyordu, şu andaki etiketi 179.90 TL. Artış yüzde 94.

Starbucks'ta oturup bir 'Tall Latte' içmek geçtiğimiz yıl 16.5 TL iken, şu anda ödeyeceğiniz para 29 TL. Artış 75.75.