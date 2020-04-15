AA

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı

- Söz konusu dönemde Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu

Sürecek...