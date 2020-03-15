15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da Cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl gerçekleşen bu terör saldırısında ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Çavuşoğlu mesajında, "Christchurch katliamının yıldönümünde, bu barbar terör saldırısında kaybettiğimiz Zekeriya Tuyan ve Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dur demeliyiz. 15 Mart “İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olsun!" ifadelerini kullandı.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2020
Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetti, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.
YENİ ZELANDA'DAKİ KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da düzenlenen terör saldırısının ilk yılında hayatını kaybeden 51 kişi, binlerce kişinin katılımıyla anıldı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılacağı endişesiyle Christchurch’deki Horncastle Arena'da yapılması planlanan ulusal anma töreninin iptal edilmesinin ardından Nur ve Linwood camilerini ziyaret eden binlerce kişi Müslümanları yalnız bırakmadı.
Dünyanın farklı ülkelerinden ve Yeni Zelanda’nın çeşitli kentlerinden Christchurch’e gelen Müslümanların yanı sıra farklı inançlara mensup ziyaretçiler, terör kurbanlarının anısına taziye alanlarına çiçek bıraktı, dua etti ve yıldönümü programlarına katıldı.
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