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Çavuşoğlu, Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Toplantıları için geldiği New York'ta temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkevi'nde bir araya geldi

22.09.2022 - 03:59 | Güncelleme: ABONE OL
Çavuşoğlu, Lavrov ve Abdullahiyan ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Lavrov ve Abdullahiyan ile bir araya geldi
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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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