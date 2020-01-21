Cavani adım adım Chelsea'ye

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Cavani, teknik direktör Thomas Tuchel'in kadro tercihlerinde sürekli olarak Mauro Icardi'nin gölgesinde kalması nedeniyle PSG'den ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Tecrübeli golcüye övgüler yağdıran Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ise, FIFA tarafından kulübe uygulanan transfer yasağının kalkmış olmasına rağmen doğru anlaşmalar yapıldığı takdirde takıma yeni oyuncu alacaklarını dile getirerek temkini elden bırakmıyor.

Gündemdeki Cavani transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Lampard, "O harika bir oyuncu, ona karşı da oynadım ve saha içindeki duruşuyla oyun zekasını her zaman sevdim. Zaten takımına verdiği skor katkısı da bunların kanıtı. Genç bir ekibiz, geçiş hücumlarını iyi yapabiliyoruz, dolayısıyla kadroya tecrübeli bir oyuncu takviyesinin yapılması fikrini dile getirmekten çekinmiyorum. Çünkü sezonu istediğimiz yerde bitirmemiz için doldurmamız gereken bazı boşluklar var. Bir arayışımız var, ancak henüz size açıklayabileceğim seviyede değil" ifadelerine yer verdi.