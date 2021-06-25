Çatışma filmi oyuncuları kimler? Çatışma filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte başrolünde Bruce Wills, Olivia Culpo ve Frank Grillo yer alıyor.

ÇATIŞMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank Grillo ve Bruce Willis'in başrollerini paylaştığı Reprisal, çalıştığı bankada yakın arkadaşının ölümüyle sonuçlanan bir soygun sonrası tüm bunlardan sorumlu olan suçlunun peşine düşen Jacob ve ona bu yolda yardım eden eski polis James'in mücadelesini anlatıyor.

ÇATIŞMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nelly Karim

Hani Adel

El Sebaii Mohamed

Ahmed Abdelhamid

Hefny

Bruce Willis

Frank Grillo

Johnathon Schaech

Olivia Culpo

Natali Yura