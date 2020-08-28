Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı

Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle 20 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekrana geldi. Yeni bölümde Ateş ile Ayşen arasında aşk diziye damga vurdu. Ateş resmen aşkını itiraf etti. Ayşen'i sürpriz bir şekilde öpünce Ayşen olayın şokunu uzun süre atlamadı. Şimdi merak ise Çatı Katı Aşk 8. yeni bölümde. Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇATI KATI AŞK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş Ayşen’den beklediği cevabı alamadığı için evi terk edip giderken Sevda’nın sahte evlilik cüzdanını bulması işleri iyice karıştırır. Çatı Katı Aşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de ekrana geldi.
Sevda’ya engel olmaya çalışan Yasemin biraz fazla patırtı gürültü yapınca bütün evi ayaklandırmıştır. Demir’in de olaya dahil olmasıyla Sevda küçük bir kaza geçirir ve durum gençlerin Sevda’ya bekçilik yapmasına, sırlarını ifşa etmemesi için yanlarından ayırmamasına kadar gider.
Ateş Ayşen’i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin’le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş’i hem Ayşen’i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip’in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.
Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir’i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda’nın dili çözülüverir. Dahası Asaf’ın da eline geçirdiği kozu Ateş’i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.
ÇATI KATI AŞK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
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