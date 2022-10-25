İstanbul'un Çatalca ilçesinde, çok sayıda kaçak yapı yıkılıyor.

Hallaçlı Mahallesi'nde hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapıların yıkımı için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ve jandarma önlem alırken ekipler tepkiler arasında yıkıma başladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çatalca İlçemiz Hallaçlı Mahallesinde hazine arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıların 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince yıkım çalışmalarına bugün sabah saatlerinde başlanmıştır" denildi.