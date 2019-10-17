E-ticaret platformu Hepsiburada, Sabancı Holding’in iştiraki CarrefourSA ile perakende satış alanında yeni bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliğiyle kullanıcılar, Hepsiburada’da online olarak CarrefourSA’dan market alışverişi yapabilecek. İş birliğinin duyurulduğu toplantıda konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, "Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz” dedi.

İşbirliği kapsamında müşterilerin, Hepsiburada uygulamasına girip Hepsiexpress'e bastığında kendilerine en yakın CarrefourSA mağazasından istedikleri ürünleri seçebileceğini kaydeden Emirdağ, sipariş düştükten sonra CarrefourSA ekibinin ürünleri seçip hazırladığını, Hepsijet ekibinin soğuk zinciri bulunan filosu ile ürünleri teslim alarak müşterilerin tercih ettiği saatte kapılarına getirdiklerini söyledi.

Emirdağ, “Hepsiexpress’den sipariş veren müşterilerimizin sepetindeki yaş sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine uzanan tüm ürünler, onlara en yakın CarrefourSA mağazasından tedarik edilerek, gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaştırılacak” dedi.

‘GLOBAL BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUZ’

Alışverişin ardından satış sonrası hizmetlerinin de Hepsiburada'nın müşteri hizmetleri merkezi ekibi tarafından verileceğini vurgulayan Emirdağ, "Bizim amacımız sadece Türkiye'nin en büyük ticaret şirketi olmak değil. Biz bunu bir adım öne çıkartarak global bir oyuncu olmak istiyoruz. Biz tek vizyona odaklanmış durumdayız. Almanya'nın doğusuyla Hindistan'ın batısı arasındaki bütün büyük coğrafyanın en büyük şirketi olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, ilk etapta İstanbul'da belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

‘GÜNDE 500 BİN KİŞİYE ULAŞIYORUZ’

Yaptıkları iş birliği ile ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise "Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız" dedi. Carrefoursa olarak uzun bir zamandır dijital bir yolculuğun içerisinde olduklarını kaydeden Kartallıoğlu, "Tüm süreçlerimizden e-ticaret platformlarımıza kadar her şeyi değiştirdik" diye konuştu.

CarrefourSA marketlerindeki ürünlerini günde 500 bin kişiye ulaştırdıklarını ifade eden Kartallıoğlu, şunları kaydetti: "Reyonlarımızda yer alan yaklaşık 25 bin ürünü önce carrefoursa.com online marketimize, ardından da CarrefourSA Online Market mobil uygulamamıza taşıdık. Dijital platformlardaki müşteri alışkanlıklarını takip ediyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını birden çok farklı kanaldan giderme arayışını gözlemleyerek farklı kanallarda yer almaya başladık. Bu çerçevede hepsiexpress ile bir ilke imza atıyoruz.”