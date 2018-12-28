AYAKTA KALAN VELİ OLDU!



Adalı’nın, Veli’yi alt etmek için kurduğu oyunun tutmadığı ve Veli’nin, Galip’i Zeynep’e öldürterek Adalı’ya ağır bir yara verdiği bölüm finalinde kelimenin tam anlamı ile nefesler tutuldu. Veli’nin Adalı’yı bir kez daha sevdikleri üzerinden vurması, Adalı şimdi ne yapacak, Zeynep ile Aylin’e ne olacak sorularını akıllara getirirken Adalı ile Veli arasındaki savaşın bundan sonra nasıl bir seyir alacağı da merak konusu oldu.

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ÇARPIŞMA #OYUN ETİKETİYLE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

Heyecanı her hafta daha da artan hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ‘Çarpışma’ sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 38 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #oyun etiketi ile Twitter’da Türkiye gündeminde 1. sırada yer alırken, dünya gündeminde ise 3. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de 6 saat 15 dakika, dünyada ise 2 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 6. bölümüyle; ABC1’de yüzde 6.38 rating ve yüzde 13.08 izlenme payı, AB’de yüzde 6.57 rating ve yüzde 15.77 izlenme payı ve Total’de ise yüzde 4.48 rating ve yüzde 9.80 izlenme payı elde etti.

KEREM VURULDU!

Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Kerem, Cemre’nin başına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldı. İkili boğuşurken silah patladı ve Kerem vuruldu. Cemre, Demir’e haber verdi. Cemre ve Demir, Kerem’i; onun Cemre’yi bıçakladığı villaya getirdi. Cemre’nin dışarı çıktığı bir sırada Demir, Belma’yı aradı ve Kerem’i ölüme terk edeceğini ağzından kaçırdı. Demir’in konuşmasını duyan Kerem gizlice evden çıktı ve Kadir’in evine geldi. Yarası ağır olan Kerem yere yığıldı.





ADALI, ZEYNEP’İN NEDEN GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Galip’e çok öfkeli olan Zeynep, yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, Adalı’yı polis olduğu için terk ettiğini ve onu hep sevdiğini de itiraf etti. Adalı bu anlara kulak misafiri oldu ve Zeynep’in gerçekte kendisini neden terk ettiğini öğrendi.

CEMRE, DEMİR’İN İHANETİNİ ÖĞRENDİ!

Demir, Cemre’ye, Selim’in Veli’nin avukatlığını yaptığını söyledi. Cemre, Selim’in karşısına çıktı ve ondan hesap sordu. Diğer yanda Meral, Cemre’ye ulaştı ve ikili buluştu. Meral, Cemre’nin varlığını bildiği ama görmediği videodaki görüntüleri ona izletti. Cemre, Belma ve Demir’in ihanetini kendi gözleriyle gördü.





ADALI YIKILDI!

Adalı, Veli’yi alt etmeyi planladığı oyununa Zeynep ve Galip’i de dahil ederek harekete geçti. Kadir, Haydar’dan operasyonun gizli tutulmasını istedi. Haydar büyük bir hata yaptı ve Kadir’in ekibini operasyona zamansız bir şekilde dahil etti. Haydar’ın hatası pahalıya patladı ve Kadir’in planı açığa çıktı. Veli, Zeynep ve Galip’i avucunun içine aldı. Adalı’nın önüne de büyük bir engel çıkardı. Veli, Aylin’in yaşaması için Zeynep’e Galip’i öldürmesi gerektiğini söyledi. Zeynep bunu şiddetle reddetse de Veli, Zeynep’in eline bir silah verdi. Silahı onunla birlikte tuttu, tetiği Zeynep’le birlikte çekti ve Galip vuruldu.





GEÇMİŞİN SIR PERDESİ ARALANDI!

Geçmişte Adalı, Veli’nin uyuşturucu işine bulaştığını öğrendi ve ona suçüstü yaptı. Veli, Adalı’ya teslimatı zamanında yapamazsa ailesinin katledileceğini söyledi. Bu sırada Kadir, bir anlığına silahını hedefindeki Veli’den uzaklaştırdı. Veli bu fırsatı değerlendirdi ve kaçtı. Ailesinin katledileceğini bilen Veli, süratle evine ulaşmaya çalıştı. Aynı anlarda Kadir de Veli’nin evinin yolunu tuttu. Ama ne Kadir ne de Veli, katillerden önce eve yetişemedi. Veli’nin babası, annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşi katledildi. Veli bütün ailesini, her şeyini kaybetti ve bunun sorumlusu olarak da Kadir’i gördü.





YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Adalı – Veli savaşında şimdi neler yaşanacak? Veli’nin elindeki Zeynep ve Aylin’in başına ne gelecek? Kerem’e ne olacak? Demir ve Belma’nın ihanetini öğrenen Cemre ne yapacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası ‘Çarpışma’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.



Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

KEREM VURULUYOR;

“BİR DAHA GİTME ZEYNEP!”;

VELİ AİLESİNİ KAYBEDİYOR;

KAVGA BAŞLIYOR;

GALİP İÇİN OYUN BİTTİ;