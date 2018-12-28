Çarpışma yayınlanan 6. bölümde heyecan ve hüzün eksik olmadı. Show TV'nin büyük beğeni ile takip edilen dizisinde Adalı ve Veli'nin hesaplaşması kaldığı yerden devam ederken Zeynep ise kızının özlemi ile perişan oluyor. Peki, Çarpışma 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, haberin detayları...

ÇARPIŞMA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma ekranlara gelen 6. bölümün ardından izleyiciler 7. yeni bölüm fragmanına kilitlendi fakat henüz yayınlanmadı. Çarpışma, 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

#video#ÇARPIŞMA 6. BÖLÜM İZLE

ÇARPIŞMA 6. BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma 6. Bölümünde; planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır.

Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.