        Caroline Koç, 'Mucize'yi sahiplendi

        Caroline Koç, 'Mucize'yi sahiplendi

        Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, kötü muamele görürken kurtarılan köpeği sahiplendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:57
        Caroline Koç, sahiplendi
        Sivas'ta kötü muamele gördükten sonra kurtarılan ve tedavi sürecinin ardından yeniden hayata tutunan Mucize adlı köpek, hayvanseverlerin desteğiyle sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu günlerin ardından iyileşen Mucize, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç tarafından sahiplenildi.

        Caroline koç, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Bana birçok soru geldiği için Mucize ile ilgili küçük bir güncelleme paylaşmak istedim. Dün akşam Mucize evimize geldi ve sevgimizle dolu, huzurlu bir gece geçirdi. Bugün veteriner kontrolüne götürdük; cuma günü de fizik tedavisine başlayacak. Buraya gelene kadar emek veren, tedavilerini organize eden Bir Can Bir Nefes Derneği’ne ve onunla ilgilenen bütün veteriner ve sponsorlara gönülden teşekkür ederiz. Mucize, bugün ilk kez kuyruğunu salladı ve kardeşleriyle tanıştı. Onlar da onu büyük bir sevgiyle karşıladı, çok mutlular. Onunla dikkatli davranılması gerektiğini hemen fark ettiler ama yanından da ayrılmak istemiyorlar. Mucize’nin gelmesiyle çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Onu en iyi şekilde sahiplenip, geçirdiği zor ve acı verici travmaları unutturmak için elimizden geleni yapacağız

        #Caroline Koç

