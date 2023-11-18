Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev ATP finallerinde yarı finale yükseldi

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz ile Daniil Medvedev, yarı finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Kırmızı Grup'ta iki maç oynandı.

Dünya 2 numarası İspanyol Alcaraz, 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev'i 1 saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı ve turnuvada son 4 tenisçi arasına kaldı.

Rakibine mağlup olmasına rağmen grubu iki galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Medvedev de yarı final vizesi alan diğer tenisçi oldu.

Diğer müsabakada, 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, dünya 5 numarası Rus Andrey Rublev'i 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etmesine rağmen grupta üst tura çıkamadı.

Organizasyonun yarı final aşamasında, İtalyan Jannik Sinner ile Medvedev, Alcaraz ile dünya 1 numarası Novak Djokovic karşılaşacak.