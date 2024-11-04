Carlo Ancelotti: Futbol durmalı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketine değinen İtalyan teknik adam, "Bence futbol durmalı. Futbol bir eğlence, bir kutlama ve insanlar acı çekerken kutlama yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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Sel felaketiyle ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Düşüncelerim ve tüm dualarım, bu trajediden etkilenen insanlarla birlikte. Bunun 2024 yılında yaşandığına inanamıyorum. Böyle bir şeyi tespit etmek için tüm kaynaklara sahip olduğumuzu sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in geçtiğimiz hafta Valencia ile deplasmanda oynayacağı maç yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. Valencia'da yaşanan sel felaketinde 200'den fazla insan yaşamını yitirmişti.