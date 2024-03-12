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Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı. Buna göre ocakta cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık kaydetti. Cari açık geçen yılın ocak ayına göre yüzde 75.4 düştü.

Ocakta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının geçen yıl ocak ayındaki 12 milyar 625 milyon dolarlık seviyesinden 4 milyar 448 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TCMB verilerine göre ocak ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 792 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 195 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Söz konusu ayda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon olarak kaydedilirken portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

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RESMİ REZERVLERDE 6.2 MİLYAR DOLARLIK GERİLEME

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 422 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon ABD doları net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde ocakta 6 milyar 207 milyon dolar net azalış yaşandı.

Net hata ve noksan kaleminde ise 1 milyar 898 milyon dolarlık çıkış yaşandı.