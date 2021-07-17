Caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

AA

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Alanya Şefliği ekipleri, yuvalarını koruma altına aldıkları yavruların denizle buluşmalarına yardımcı oluyor.

AA'nın haberine göre ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta caretta yuvalarının sayısının en fazla olduğu yıllardan birini yaşadıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin deniz kaplumbağalarının yuva sayısının artmasına olumlu yansıdığını belirten Kayhan şunları kaydetti:

"Alanya kıyı şeridinde geçen yıl tespit ettiğimiz yuva sayısı 300 civarındayken bu yıl 500'ün üzerinde oldu. Kovid-19'dan dolayı sahiller boştu. O yüzden rahatlıkla gelip yumurtlayabiliyorlar. 25-30 yıl önce buradan yumurtadan çıkıp denize ulaşmışlar. Dolayısıyla kendi çıktıkları sahile tekrar gelerek yumurta bırakıyorlar."

Kayhan, sahillerde yuva sayısının fazla olması nedeniyle daha çok dikkat etmek gerektiğini belirterek deniz kaplumbağalarının fotoğraflarının cep telefonu flaşlarıyla çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl çok fazla yuva olmasından dolayı kafes sıkıntısı yaşadıklarını bildiren Kayhan, yuvayı fark eden insanların öncelikle yetkililere haber vermesini istedi.