Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cardiff'te Türk Milli Takımı coşkusu - Futbol Haberleri

        Cardiff'te Türk Milli Takımı coşkusu

        A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ile oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar Cardiff meydanında toplanarak maç saatini beklemeye başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 22.45'te Galler ile deplasmanda karşılaşacak.

        • 2

          Müsabaka öncesi Cardiff meydanında toplanan Türk taraftarlar, tezahüratlarla maç saatini beklemeye başladı.

        • 3

          Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaşın toplandığı alanda güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü.

          Müsabakayı stadyumda izleyeceğini aktaran Bülent Ekrem, "Türkiye Milli Takımı'nın Galler'e gelmiş olması bizi gururlandırıyor. İngiltere'de yaşıyoruz, Türkiye'yi desteklemeye geldik. Her zaman, her yerde gidiyoruz. Buradaki Türk taraftarlar ile gurur duydum. Biz erken geldik, saat 2'den beri buradayız. Londra'nın, Avrupa'nın her yerinden gelen Türk taraftarlar var. Onlarla birlikte maça doğru gideceğiz, heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Türk taraftarlar daha sonra toplu bir şekilde maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'na doğru hareket edecek.

        • 5
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa