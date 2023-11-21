Cardiff'te Türk Milli Takımı coşkusu

Türk bayraklarıyla yüzlerce vatandaşın toplandığı alanda güvenlik önlemlerinin de alındığı görüldü.

Müsabakayı stadyumda izleyeceğini aktaran Bülent Ekrem, "Türkiye Milli Takımı'nın Galler'e gelmiş olması bizi gururlandırıyor. İngiltere'de yaşıyoruz, Türkiye'yi desteklemeye geldik. Her zaman, her yerde gidiyoruz. Buradaki Türk taraftarlar ile gurur duydum. Biz erken geldik, saat 2'den beri buradayız. Londra'nın, Avrupa'nın her yerinden gelen Türk taraftarlar var. Onlarla birlikte maça doğru gideceğiz, heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.