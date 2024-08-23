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        Haberler Dünyadan Cardi B'den cilt beyazlattığı suçlamasına yanıt: Hamilelikten! - magazin haberleri

        Cardi B'den cilt beyazlattığı suçlamasına yanıt: Hamilelikten!

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Cardi B, cildini beyazlattığı suçlamasına "Neden bu kadar aptal olmak zorundasınız?" şeklinde sert çıkışırken, gerekçesini "hamilelik" olarak açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:41
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        • 1

          Cardi B, cildini beyazlattığını ima eden sosyal medya eleştirilerine sert yanıt verdi. Üçüncü çocuğuna hamile olan 31 yaşındaki ABD'li rap şarkıcısı, X platformunda paylaştığı bir fotoğrafta tenini daha açık renkli göstermekle suçlandı.

        • 2

          Card B, cildini daha beyaz göstermek için özel çaba harcamadığını açıklarken, "Hamileyken cilt beyazlatmak mı? Neden bu kadar aptal olmak zorundasınız?" diye yazdı.

        • 3

          Her zamankinden daha solgun göründüğünü ancak bunun hamilelikten kaynaklandığını söyleyen Cardi B, “Hamileyim ve biraz kansızım. Bu bebek vücudumdaki tüm enerjiyi solgunlaşana kadar emiyor. Gözlerim çökmüş, damarlar yeşil, güneş altında bronzlaşamıyorum çünkü çok hızlı ısınıyorum ve başım dönüyor" diye yazdı.

        • 4

          Cardi B, ayrıldığı eşi Offset'ten üçüncü çocuğuna hamile olduğunu bu ayın başlarında açıklamıştı.

        • 5

          BOŞANMA DAVASI AÇTI

          Altı yıllık evliliğinin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığı öğrenilen Cardi B, bu haberin hemen ardından hamileliğini sosyal medyada, "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç ​​gelir" notuyla paylaşmıştı.

        • 6

          BİR DARGIN BİR BARIŞIK

          6 yaşında Kulture adında kızı ve 2,5 yaşında Wave adında oğlu olan Cardi B, Offset ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı.

          Eylül 2017'de evlenen çiftin ayrlıkları hep Offset'in sadakatsizlik iddiasının bir sonucuydu. 2018'de ayrılacaklarını duyurdular ve barıştıktan sonra Cardi B, Eylül 2020'de boşanma davası açtı ancak daha sonra boşanmayı iptal ettiler.

        • 7

          Cardi B, Aralık 2023'te de ayrıldıklarını duyurmuştu. Ardından mayıs ayında Offset, verdiği bir röportajda, Cardi B ile ilişkilerinin iyi olduğunu söylemişti.

          Öte yandan Offset, önceki ilişkilerinden 14 yaşındaki Jordan ve 8 yaşındaki Kody ile 9 yaşındaki Kalea Marie'nin de babası.

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