Cardi B'den cilt beyazlattığı suçlamasına yanıt: Hamilelikten!

Her zamankinden daha solgun göründüğünü ancak bunun hamilelikten kaynaklandığını söyleyen Cardi B, “Hamileyim ve biraz kansızım. Bu bebek vücudumdaki tüm enerjiyi solgunlaşana kadar emiyor. Gözlerim çökmüş, damarlar yeşil, güneş altında bronzlaşamıyorum çünkü çok hızlı ısınıyorum ve başım dönüyor" diye yazdı.